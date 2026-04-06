県警察学校で入校式が行われ、112人が新たな一歩を踏み出しました。 県警察学校に入校したのは、18歳～30歳の警察官と職員あわせて112人です。 式では朝末 英一校長が「同期生との関係を大切にし、学業や訓練に全力で取り組んでほしい」と激励。 入校生代表の竹内 渓さんが、誓いの言葉を述べました。 （竹内 渓さん） 「公平中正に、警察職務の遂行にあたることを固く誓います」 入校生は、半年から10か月