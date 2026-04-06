池山監督の明るい笑顔がチームを盛り立てる（C）産経新聞社5点差をひっくり返したヤクルトが強い。ヤクルトは4月5日の中日戦（神宮）に7−5の逆転勝ち。5点差をひっくり返し、首位をキープした。【プロ野球解説】日本ハム3連勝『ホームランが22本の異常打線』DeNA『大城の場面で坂本でも…』阪神が連勝がストップ「広島守備固めになってない…」中日岡林離脱で花田が台頭︎ロッテは高部を使うべき？5日のゲームでは0−