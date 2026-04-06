地球上のさまざまな地域の衛星画像を販売する企業・Planet Labsがアメリカ政府からの要請を受け、イスラエルやアメリカと戦争するイランや、影響を受けている中東地域の衛星画像提供を停止すると発表しました。Satellite firm Planet Labs to indefinitely withhold Iran war images | Reutershttps://www.reuters.com/business/media-telecom/satellite-firm-planet-labs-indefinitely-withhold-iran-war-images-2026-04-05/US sa