ロックバンド・サカナクションの山口一郎が６日、都内で行われた、オープンイヤー型イヤホンメーカー「Ｓｈｏｋｚ」による２０２６年春の新商品発表会に出席した。山口は登場から、新商品「ＯｐｅｎＦｉｔＰｒｏ」を装着して登場。商品をアピールしながら「耳がめちゃめちゃ大きいんですよ」といい、ライブで使用するイヤモニは、耳鼻科で耳の型を取って作ることに触れ「先生からＮＢＡ選手くらい大きいって言われた」とエピ