◇JABA静岡大会予選リーグヤマハ2―1王子（2026年4月6日浜松）昨年の日本選手権で優勝したヤマハが王子との強豪対決を制し、決勝トーナメント進出を決めた。1―1で迎えた8回に、舟久保秀稔外野手（25）が勝ち越しの決勝タイムリー。投げては佐藤廉投手（27）が9回の1イニングを3者凡退で封じ、逃げきった。「コースというよりは腕を振ってゾーンで勝負することを心がけました。きょう勝たないと決勝トーナメントへ進めな