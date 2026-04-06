日本サッカー協会は６日、なでしこジャパン（日本女子代表）のリア・ブレイニーコーチが、契約満了に伴い退任することになったことを発表した。これに合わせて、米国女子代表と３試合（１１、１４、１７日）を行う米国遠征における代表活動にも参加しないことが発表された。日本サッカー協会は２日に、なでしこジャパンのニルス・ニールセン監督が契約満了により退任することを発表。２１日にアジア杯優勝してからまだ１２日