◆米大リーグナショナルズ６―８ドジャース（５日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）ドジャースのロバーツ監督が５日（日本時間６日）、敵地・ナショナルズ戦で今季２度目の先発登板し、５回９０球を投げ、日米通じて自己ワーストの６失点だった佐々木朗希投手（２４）について言及した。「スコアだけを見る人もいるだろうけど、（４回の）あの打球がベースに当たらなければ、その回は終わっていたし、彼にとって違う内