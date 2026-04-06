お笑いコンビ・ニューヨークが６日、東京・東急プラザ原宿「ハラカド」で行われた「あなたの知らないブラックニッカ展」のオープニングイベントに出席した。屋外のポップアップ会場に登場した２人は開放的な雰囲気に「気持ちいい！」とご機嫌、嶋佐和也は心地よさのあまり何度も「うぉー！」と雄たけびを上げ笑わせた。実際に新パッケージの缶ハイボールを手にした屋敷裕政は、鼻にかけたような声で「かわい〜」と一言。「シ