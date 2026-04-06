５人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の菅田愛貴が、イメージ激変の最新ショットを公開した。菅田は６日までに自身のインスタグラムを更新。「＠ｍｕｒｕａ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ＠ｇｙｄａｊｐ２つのブランドさんのお洋服を着させていただきました！」と記し、「ＫＡＮＳＡＩＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」で着用したクールな衣装でのオフショットをアップ。薄眉にダークなメイクでアイドルの菅田とは別人のようだ。