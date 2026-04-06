NBAレイカーズのルカ・ドンチッチ（27）が、5日（日本時間6日）に早期復帰を目指してヨーロッパで左ハムストリング肉離れの専門的な治療を受けることがわかった。米スポーツ専門局「ESPN」が報じた。レイカーズの“負の連鎖”が止まらない。2日（同3日）の敵地サンダー戦でドンチッチが左ハムストリングを肉離れ。重傷度はグレード2で全治3〜6週間と残りレギュラーシーズンは欠場。そしてプレーオフも1回戦欠場も濃厚となった