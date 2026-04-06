俳優の本宮泰風が６日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」に生出演。この日、共演予定だった妻・松本明子が骨折したときの様子を振り返った。この日はもともと、松本の還暦祝いを行う予定で、「ご夫婦でメディア初共演」という本宮の出演も取り付けていた。だが、２日に松本が左足首を骨折し１カ月の入院となってしまい、この日の夫婦共演は白紙となってしまった。スタジオに来た本宮は「この度はいろいろご迷惑