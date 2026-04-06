元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が、5日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜午後11時30分）に出演。放送作家目線で見たフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」について語った。鈴木氏は3月末で終了した「サン！シャイン」にコメンテーターとして出演。この日ともに出演した社会学者の古市憲寿氏と各局の情報番組についてトークする中、自身がスタッフとして