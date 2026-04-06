米女優アンジェリーナ・ジョリー（50）と俳優ブラッド・ピット（62）の娘シャイロ・ジョリー（19）が、K−POPミュージックビデオにダンサーとして登場し、世界中で話題となった。米テレビ局ABCは4日「シャイロが宇宙少女のメンバーDayoung（ダヨン、26）の新曲ミュージックビデオのティザー映像に出演した」と報じた。また韓国メディアの韓国経済は6日「アンジェリーナ・ジョリーの娘が、K−POPミュージックビデオのダンサーとして