世論調査会社イプソスは2026年4月2日、世界31か国を対象にモビリティの未来や道路安全性、公共交通に対する意識を調査した「イプソスモビリティレポート2026」を公開した。本調査は2025年11月21日〜12月5日の期間、世界31か国23,722人を対象に、オンライン調査(イプソス グローバルアドバイザー調査プラットフォーム、IndiaBus プラットフォーム)にて実施されたもの。○自転車専用レーンの支持率、日本は調査対象31か国中で最低道