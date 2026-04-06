jaybeが運営する暗号資産ニュースメディア「JinaCoin」は2026年4月1日、20代以上の日本在住者を対象とした各投資資産のイメージに関するインターネット調査の結果を発表した。本調査は2026年3月23日〜25日の期間、日本在住の20代以上の男女800名を対象に実施されたもの。各投資資産のイメージに関する調査○「守り向き」な資産は「投資信託」(34.3%)と「金」(33.8%)がほぼ同率守り向きだと思う投資資産守り向きだと思う投資資産を