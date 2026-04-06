伊藤匠叡王に斎藤慎太郎八段が挑む第11期叡王戦五番勝負（主催：株式会社不二家）は４月３日（金）にシンガポールの「シンガポール日本人会」で開幕。対局の結果、相掛かりのねじり合いから抜け出した伊藤叡王が125手で勝利して叡王３連覇に向け好スタートを切りました。○新鮮な海外対局昨年と同一カードとなった五番勝負は日本との外交関係樹立60周年を迎えたシンガポールで開幕。２日前に現地入りした両対局者は現地の衣装に身