きずな歯科クリニックは2026年4月1日、普段の手用歯ブラシによる歯磨き習慣とお口の悩みの関係性を明らかにする調査結果を発表した。本調査は2026年2月28日、全国の20〜69歳の男女716名を対象に、インターネット調査(Knowns 消費者リサーチ)にて実施されたもの。歯磨き習慣とお口の悩み○75.1%が何らかのお口のトラブルを実感、最多の悩みは「口臭」現在気になっている口の中の症状現在気になっているお口の中の症状について質問し