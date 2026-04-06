エンゼルスの主砲、マイク・トラウト外野手（３４）が５日（日本時間６日）の本拠地マリナーズ戦で死球を受け、途中交代するアクシデントに見舞われた。８回に右腕・レグミナの１５１キロストレートを左手に当てられた。その瞬間、トラウトは「ウォー！」と絶叫。痛みに耐えながら一塁へ歩いて向かったが、チームスタッフが駆け寄り、ベンチに戻され、代走が送られた。トラウトはマリナーズとの３連戦初戦（３日＝同４日）にも