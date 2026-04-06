「すべての場所をテーマパークに変える」。ヤマハ発動機が、新たなモビリティ向け位置情報サービス「Mobilit.E.S(モビリテス)」を発表した。モビリテスは「移動そのものの価値を高める」を目的に、観光や街歩きをより充実させる仕組みとして開発。4月3日にはYamaha E-Ride Base(神奈川県・横浜)でメディア向け体験会も行われ、新ビジネス開発部の込宮正宏さんは「移動することが、もっと楽しく、もっと学びになる」というコンセプ