TOMORROW X TOGETHERが、新アルバムに収録された楽曲の音源一部を公開した。TOMORROW X TOGETHERは4月6日、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルに8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』のアルバムプレビューを公開した。【写真】テヒョン、お台場デート風SHOT「メロすぎ」本映像は、先月31日に行われたオフライン試聴会の様子と、全6曲のハイライト音源で構成されている。今回のアルバムでは、5人のメンバ