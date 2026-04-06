【モデルプレス＝2026/04/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたギャル雑誌「egg」モデルの伊藤愛依海（いとう・あいみ）が4月4日、自身のInstagramを更新。前髪をイメージチェンジした姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」20歳ギャル「新鮮で可愛い」シースルー前髪で印象ガラリ◆伊藤愛依海、前髪ありのヘアスタイルに伊藤は「久々前髪ありの生活してる