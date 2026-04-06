SUPER JUNIORのソウル公演で、観客が負傷する事故が起きた。4月5日にソウルのKSPO DOMEで行われたデビュー20周年ツアーのアンコール中、客席横に設置されていた仮設の安全フェンスが崩れ、観客3人が転落して負傷した。【全文】SUPER JUNIORの公演で負傷者、謝罪SUPER JUNIORの所属事務所SMエンターテインメントは、被害者が病院で検査と治療を受け、捻挫や打撲で2週間の安静が必要との診断を受けたと説明し、治療支援と再発防止を