メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋の小学校で入学式が行われ、新1年生が期待を胸に新しい学校生活をスタートさせました。 入学式は名古屋市立の小学校259校で行われ、このうち熱田区の白鳥小学校には89人が入学します。 Q.何が一番楽しみですか 「算数。算数がんばるぞ」(新1年生) 「給食でアイスが出てくることが楽しみです」(新1年生) 入学式で大川栄治校長は「うまくいかなくても学校は何回もやってみ