【モデルプレス＝2026/04/06】元乃木坂46の久保史緒里が4月5日、自身のInstagramを公開。幼少期の写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】24歳元乃木坂46人気メンバー「小さい頃から可愛い」地元東北での幼少期ショット◆久保史緒里、小さい頃の写真を公開久保は「仙台ターミナルビル スペシャルサポーターに就任させていただきました」とつづり、動画を投稿。「東北で過ごした日々、それが私の原点です」というナレーション