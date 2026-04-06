俳優キム・ミンジュンが、義弟でボーイズグループBIGBANGのメンバー、G-DRAGONについて言及した。去る4月5日、韓国で放送された朝鮮放送『食客ホ・ヨンマンの定食紀行』（原題）には、キム・ミンジュンが登場し、江原道（カンウォンド）高城（コソン）へグルメ旅に出る様子が捉えられた。【写真】G-DRAGONの実姉とラブラブなキム・ミンジュンこの日、漫画家のホ・ヨンマンは「義理の弟が非常に有名な方だそうだが」とG-DRAGONの名