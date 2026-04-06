【トイライズ ATコレクション11 エルドスピーネ テイタニア機Ver.】 10月下旬 発売予定 価格：8,800円 タカラトミーは、可動フィギュア「トイライズ ATコレクション11 エルドスピーネ テイタニア機Ver.」を10月下旬にタカラトミーモール限定で発売する。価格は8,800円。 本商品は、「装甲騎兵ボトムズ」に登場する人型兵器AT（アーマ}