新月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」制作発表会見が5日、東京都内で行われ、出演者の北村匠海と神木隆之介が登場した。本作は、福井県の水産高校の生徒たちが“宇宙日本食”として作り上げたサバの缶詰がJAXA（宇宙航空研究開発機構）に認証され、国際宇宙ステーションで宇宙飛行士が実際に食するという快挙を成し遂げた実話をもとにしたドラマ。本作で北村は「ずっとやりたかった」という初の教師役に挑み、神木がJAXAの職員を