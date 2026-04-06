タレントの井上咲楽（26）が5日、自身のインスタグラムを更新。4日に放送したTBSの大型特番『オールスター感謝祭’26春』（後6：30）、恒例の名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」について、過酷なレースだと伝わる感想をつづった。【写真】「口の中に血の味が広がる」オールスター感謝祭「赤坂ミニマラソン」を激走する井上咲楽※2枚目井上は「赤坂5丁目ミニマラソン」について、「オールスター感謝祭はadidas Sakura Pack で