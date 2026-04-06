＜6日（月）の天気＞日本付近は、高気圧の圏内で晴れているところが多くなっています。入学式に合わせるように、山形・長野・徳島・下関で桜が満開となりました。ただ、夜にかけて西から低気圧が北海道に近づき、東シナ海からも別の低気圧や前線が近づく見込みです。低気圧の接近に伴い南風が強まって、各地で気温が上がる見込みです。日差しのある日中は初夏の陽気になるでしょう。夕方ごろから次第に雲が多くなり、夜は北海道日