6日、参院予算委員会で立憲民主党の小西洋之議員が、高市総理に中東情勢の緊迫化に伴うエネルギー資源の確保について質した。【映像】小西氏「何を言っているのかよく分からない」小西氏は「この武力紛争が長引いて中東のホルムズ海峡がずっと閉鎖した状態にあった場合に、（供給不足の懸念など）今申し上げたような日本へのナフサの輸入、ナフサそのものの輸入、これは中長期的にめどが現時点で立っているんでしょうか？それ