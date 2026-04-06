日本サッカー協会は６日、女子日本代表なでしこジャパンのリア・ブレイニーコーチが退任すると発表した。同コーチは国際親善試合・米国戦（１１、１４、１７日・米国）に臨む代表活動には参加せず、太田圭輔氏がコーチに、能仲太司氏がテクニカルスタッフに加わると発表した。なでしこジャパンは３月にアジア・カップを制覇したが、今月２日にニルス・ニールセン監督が契約満了のため退任した。米国遠征では狩野倫久監督代行