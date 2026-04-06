6日、参院予算委員会で立憲民主党の小西洋之議員が、イランの海峡封鎖を国際法違反と指摘し、石油確保に向けた個別交渉を高市総理に求めた。【映像】高市総理に「田中角栄のような決意あるか」の瞬間（実際の様子）小西氏は「かつて第四次中東戦争の時にですね、アメリカ・キッシンジャーからの圧力を当時の田中角栄総理が跳ね返してですね。アラブ石油輸出国機構の友好国として石油の確保を行ない、国益を守ったというような