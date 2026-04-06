元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんは4月5日、自身のInstagramを更新。AKB48の現役メンバーとの集合ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】小嶋陽菜＆AKB現役メンバーの集合ショット「永遠にアイドルが似合う」小嶋さんは「ステージ出る10秒前に撮ったかわいいかわいいAKB48のメンバーと」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目が、AKB48の現役メンバーとの集合ショットです。小嶋さんもメンバーも白いレースのような生地の衣