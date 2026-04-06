ベルギーを代表する法医学医のフィリップ・ボクソさんは、これまで6000体を超える検案、4000体以上の司法解剖を執刀してきました。そのなかには＜一見すると不可解な死＞もあるそうで……。そこで今回は、フィリップさんの著書『死体は語りだす：法医学医が読み解く「死者からのメッセージ」』から一部を抜粋し、実際に起きたミステリアスな事件をご紹介します。【書影】1万体以上を検死・解剖してきた法医学医が、実際に起きたミ