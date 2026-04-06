俳優の今田美桜さんは4月5日、自身のInstagramを更新。「たのしかった日」と振り返り、さまざまな衣装姿のオフショットを公開しました。【写真】今田美桜の美脚「可愛すぎて目が覚めた」今田さんは「たのしかった日ありがとう〜」とつづり、10枚の写真を載せています。1枚目はレースのトップスを着たショットで、ウェーブがかった髪と相まって柔らかい雰囲気を感じます。2〜5枚目ではレースのトップスとセットアップされたスカー