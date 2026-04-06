中国炭鉱工業協会によると、中国ではすでに完成したスマート炭鉱が1000カ所以上に達し、炭鉱のスマート化は試験的なモデル事業の段階から、大規模実用化の新たな段階に移行しました。中国全国で完成したスマート炭鉱は2025年末時点で1066カ所に達し、スマート化された生産能力の割合は65%を突破しました。運用中の無人鉱山用運搬トラックは4000台を超え、1年で倍増するペースをほぼ維持しています。北京市内で最近になり導入された