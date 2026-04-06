BLACKPINKのジスとソ・イングクが初共演したNetflixシリーズ『マンスリー彼氏』は、忙しい日々に疲れたウェブトゥーンプロデューサーのミレ（ジス）が、バーチャルデートを味わえるサブスク型シミュレーションプログラムで現実逃避を楽しむラブコメシリーズ。イングクふんするキョンナムは、天才ウェブ漫画プロデューサーとして周囲から人目置かれる存在で、ミレの同僚兼ライバルとして登場する。今回クランクイン！トレンドは、