福岡南署は6日、福岡市南区向野1丁目付近で同日午前8時40分ごろ、徒歩で通行中の小学生女児らが見知らぬ男から「足寒くないかな」「君たちきれいだね」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30〜40歳、黒色パーカ、黒色長ズボン、白色マスク、青色スニーカー着用。