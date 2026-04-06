「ABEMA」では、10周年を記念し、4月11日午後3時から12日午後10時にわたって、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、『30時間限界突破フェス』内の企画にて、オリジナルバラエティ番組『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』を4月12日に放送することを決定した。【写真】“極限状態”に挑む…禁断の企画に参加数24人の芸人たち特別番組『30時間限界突破フェス』の2日目となる4月12日に放送が決定した『完徹〜不眠最強