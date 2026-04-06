アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」が４日に北海道・エスコンフィールドで行われた日本ハム−オリックス戦のイニング間に「きつねダンス」のパフォーマンスに登場した。背番号が入ったユニホーム姿で、カラフルなスカートの後ろにキツネのしっぽ。ファイターズガールと踊って場内を盛り上げた。ネットでも話題に。「か、かわいすぎる」「めっちゃ楽しそう！」「キツネになっても可愛いんや」「これは“球場エンタ