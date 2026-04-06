2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えるABEMAは、10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、『30時間限界突破フェス』内の企画にて、オリジナルバラエティ番組『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』を4月12日（日）に放送することを決定した。【映像】『30時間限界突破フェス』ティザー映像このたび特別番組『30時間限界突破フェス』の2日目となる