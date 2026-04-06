元人気セクシー女優の霜月るなが6日までにXを更新。男性からのナンパで恐怖を感じたという体験について記した。霜月は「むっちゃ怖い体験をしました」と書き出し、「東京から新大阪までのグリーン車で同じ車両だった男性が新大阪ついてからずっと着いてきて怖かったから適当なお店入って出たらまた待ち伏せしてはって、え、こわいと思ったら『お姉さん、ナンパしていいすか？』て言われてビビりすぎて『いや、すいません』て言った