新日本プロレスは６日、公式ＷＥＢなどで真夏の最強決定戦「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３６」の大会スケジュールを発表した。今年の「Ｇ１」は７月１１日（日本時間・１２日）に米シカゴのＮＯＷＡｒｅｎａで開幕。８月１６日に両国国技館で優勝決定戦が行われる。◆Ｇ１日程▼７月１１日米シカゴＮＯＷＡｒｅｎａ▼１８日北海道・北海道立総合体育センター北海きたえーる▼１９日北海道・北海道立総合体