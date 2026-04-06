元女優で美容家の君島十和子さん（５９）が初渡韓のプライベートショットを公開した。６日までにインスタグラムを更新「家族で韓国に行って来ました。私と主人は初」と報告。「どこに行くにも娘達に頼りきりの３日間でしたが記念に『韓国風ヘアメイク』に挑戦！」と明かし、元宝塚長女の憂樹さんと次女と３人で撮影したショットなどをアップした。「とにかく歩き回っていたので、しっかり３食頂いてスイーツも沢山（たくさん