情報誌「ぴあ」が１５年ぶりに“月刊雑誌”として復活した。１１年に休刊となったが、令和の最新型は紙媒体とデジタルが融合。月刊ぴあ「とぶ！ぴあ」として６日に発売された。表紙は長年担当し、２００７年にその功績が「同一雑誌の表紙イラスト制作者として世界一長いキャリア」としてギネス世界記録に認定された及川正通氏のイラスト。紙での復活１号は片観音形式でゴジラと吉沢亮が並ぶ豪華仕様となっている。名物読者投稿