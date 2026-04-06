鹿児島市で火事 倉庫が全焼 鹿児島市で5日夕方、火事があり、倉庫1棟が全焼しました。 鹿児島西警察署によりますと、きのう5日午後5時ごろ、鹿児島市岡之原町で「小屋が燃えている」と、近くの住民から消防に通報がありました。倉庫には倉庫にはトラックやショベルカー、農機具など 火はおよそ1時間後に消し止められましたが、この火事で、鹿児島市緑ヶ丘町の米山勝義さん(85)が所有する倉庫およそ20平方メートルが