【モデルプレス＝2026/04/06】吉田鋼太郎、八木莉可子が出演するファミリーマートの新TVCM「超も〜っちりパン」篇が、4月7日より全国（一部地域を除く）で放映開始される。【写真】吉田鋼太郎＆八木莉可子、幼少期の写真公開◆吉田鋼太郎＆八木莉可子、至福の表情浮かべる新TVCMは、テーブルの上で超も〜っちりパンが喋っているかのように操る吉田のシーンからスタート。「ファミマの人気パンが超も〜っちりになったよ！」と、新食