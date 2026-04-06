【モデルプレス＝2026/04/06】Netflixの恋愛サバイバル番組「脱出おひとり島」シーズン4に出演したモデルのイ・シアン（LEE SIAN）が4月5日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを披露し、話題となっている。【写真】「脱出おひとり島4」参加美女「破壊力すごい」前髪ぱっつん姿◆イ・シアン、前髪イメチェン姿公開シアンは犬とともに写るショットを公開。ブルーのトップスに白のインナー、黒のショートパン