【モデルプレス＝2026/04/06】お笑いコンビ・2丁拳銃の小堀裕之の息子・小堀響己（こほり・ひびき／19）が5日、自身のX（旧Twitter）を更新。吉本興業に所属することを発表した。【写真】人気芸人の息子、父親との仲良し2ショット◆2丁拳銃 小堀裕之の息子・小堀響己、吉本興業所属を発表響己は「4月から吉本興業所属になりました！」と報告。「父は2丁拳銃 小堀で、いわゆる2世芸人です！」と自己紹介し、2世芸人としての活動に、