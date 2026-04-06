秋田朝日放送 春の全国交通安全運動が始まりました。子どもの事故防止に向け取り組みを強化します。 秋田市で県と県警による春の全国交通安全運動の出動式が行われました。期間は１５日までで、新学期に合わせて子どもの交通事故防止に重点的に取り組みます。県警によりますと、今年県内で発生したけが人が出た交通事故の件数は２６５件で、去年より２２件増えています。 自転車への青切符制度の導入に伴い、県警では自転